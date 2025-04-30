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Asansör Kasası İşçinin Üzerine Düştü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Asansör Kasası İşçinin Üzerine Düştü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Tefenni ilçesinde, mermer fabrikasında bakım yapan Halis Eryılmaz'a asansör kasası düştü. Hastaneye kaldırılan Eryılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde üzerine asansör kasası düşen kişi hayatını kaybetti.

Yuvalak köyünde bir mermer fabrikasına bakım için gelen işçi Halis Eryılmaz'ın (40) üzerine asansör kasası düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Eryılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Eryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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