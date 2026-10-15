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Artvin Yusufeli'nde yıldırım düşen evde çıkan yangın iki eve sıçradı, söndürüldü

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Artvin Yusufeli'nde yıldırım düşen evde çıkan yangın iki eve sıçradı, söndürüldü
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyünde tek katlı eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki eve sıçradı; itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Bostancılar köyündeki tek katlı eve yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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