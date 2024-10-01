Artvin Valisi Ergün şehit ailesini ziyaret etti

Artvin Valiliği görevine atanan Vali Turan Ergün, şehit Selman Levent'in annesi Hayriye Levent'i ziyaret etti.

Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, 1998'di Bingöl'ün Genç ilçesinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan jandarma komando er Selman Levent'in ailesini ziyaret etti.

Ergün çifti, ziyarette şehidin annesi Hayriye Levent ve kız kardeşi Merve Nilda Yavuzdemir ile bir süre sohbet etti.

Şehidin ailesine taziyelerini ileten Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Ziyarette, bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz de katıldı.