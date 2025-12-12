Artvin Valisi Ergün, okullarda incelmelerde bulundu

Artvin Valisi Turan Ergün, kent merkezinde okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Ergün, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Artvin Güzel Sanatlar Lisesi ve Artvin Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Ergün, eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.

Öğrenci yurdu ve yemekhanesinde de incelemelerde bulunan Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Acar ile okul müdürlerinden bilgi aldı.