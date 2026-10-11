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Artvin Hopa'da tünel çıkışında otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı

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Artvin Hopa'da tünel çıkışında otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı
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Artvin Hopa'da Cankurtaran Tüneli çıkışında Borçka'dan gelen otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Cankurtaran Tüneli çıkışı Yoldere mevkisinde meydana geldi. Borçka ilçesinden Hopa ilçesine seyreden 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Ali Y., Ayşe B. ile Osman Nuri B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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