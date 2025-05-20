Artvin'deki Orta Çağ Taş Kemer Köprüsü Tarihi Güzellikleriyle İlgi Çekiyor

Artvin'deki Orta Çağ Taş Kemer Köprüsü Tarihi Güzellikleriyle İlgi Çekiyor
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Artvin'deki Orta Çağ Taş Kemer Köprüsü Tarihi Güzellikleriyle İlgi Çekiyor
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Artvin'in Şavşat ilçesinde yer alan Orta Çağ'dan kalma tarihi taş kemer köprü, köy halkı ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal yapısını koruyan köprü, yerel tarım alanlarına geçiş sağlarken, doğa tutkunları için de önemli bir nokta. Köprünün korunması ve turizme kazandırılması için çalışmalar bekleniyor.

Orta Çağ'dan kalma taş köprü görenleri kendine hayran bırakıyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Orta Çağ'dan kalma tarihi taş kemer köprü, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi taş kemer köprü görenleri adeta geçmişe götürüyor. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ayakta kalmayı başaran köprü, günümüzde de köy halkı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Köylüler, tarihi köprüyü özellikle tarla ve çayırlara ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan köprü, son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Tarihi yapıya ilginin her geçen gün arttığını belirten köy sakinleri, köprünün geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurduğunu ve korunması gerektiğini söylüyor.

Tarihi taş kemer köprünün turizme kazandırılması için yetkililerden çalışma bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN EMRE ERGÜN - Güncel
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