Yavru ayı, yiyecek ararken görüntülendi

ARTVİN'de yiyecek arayıştaki yavru ayı, dronla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra yerleşim yerlerine de iniyor. Yusufeli ilçesinde kırsal kesime inen yavru ayı, yiyecek ararken Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy'un dron kamerasına yansıdı. Bir süre kendisine yaklaşan drona bakan yavru ayı, daha sonra ağacın altında besin aramayı sürdürdü. Bölgede dolaşan ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu. Görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada ilgi çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı