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Artvin'de Yasa Dışı Sınır Geçişi Yapan 4 Şüpheli Kurtarıldı

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Artvin'de kar yağışı altında mahsur kalan 4 yasa dışı göçmen, 11 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Ekipler, donma tehlikesi geçiren şüphelilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım talebinde bulunmalarının ardından 11 saat süren kurtarma operasyonuyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Türkiye'den Gürcistan'a giden 4 şüpheli, Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyü yakınlarındaki sınır hattından yasa dışı yollarla yurda giriş yaptı.

Yoğun kar yağışının yanı sıra sarp arazide mahsur kalan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen şüphelilere ulaşan ekipler, ilk müdahalede bulundu.

Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 4 zanlı, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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