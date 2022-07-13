ARTVİN'DE YANAN 3 KATLI OTELİN SAHİBİ: MAĞDURUZ, YAPACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK

ARTVİN'de, 3 gün önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otelin sahibi Bülent Polat, "Otelimiz 2004 yılında cumhurbaşkanımız tarafından açılmıştı. Şu anda mağduruz ve yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz? dedi.

Yusufeli ilçesi Kananet Mahallesi'nde 10 Temmuz'da, 3 katlı otelin çatı kısmında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle tüm binayı sardı. Müşterisi olmayan otelin personeli de dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri inşaatındaki arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 3 bloktan oluşan oteldeki yangın, 2,5 saatte söndürüldü. Otelin büyük oranda kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otelin sahibi Bülent Polat, 'Yangın sırasında otel kapalı olduğu için biz dışarıdaydık. Oteldeki yangını komşular haber verdi. Yangın ahşap tarafta başlamıştı, bir anda yükseldi. İtfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşlarda müdahale etmeye çalıştı, kurtarabildiğimizi kurtardık ama şu anda otelin kullanılabilecek bir durumu yok. Otelimiz 2004 yılında cumhurbaşkanımız tarafından açılmıştı. Şu anda mağduruz ve yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel