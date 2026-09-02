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Yusufeli'nde Kamyonet Uçuruma Devrildi: Muhtar Hayatını Kaybetti

Yusufeli'nde Kamyonet Uçuruma Devrildi: Muhtar Hayatını Kaybetti
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yusufeli Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün kullandığı 08 YA 397 plakalı kamyonet, Avcılar-Köprügören köy yolunda uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tüysüz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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