Artvin'de Sel ve Heyelan Arıcılığı Vurdu

ARTVİN'in Borçka ilçesinde sel ve heyelanlarda arı kovanları da zarar gördü. Arıcılık yapan Süleyman Şeker, "Sel sonrası derenin yönü değişti, kovanların bulunduğu alana su ve taş doldu. 8 kovanım tamamen telef oldu, 50'si de zarar gördü" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz için 19-21 Eylül tarihleri arasında verdiği 'sarı' kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak, Artvin genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve heyelanlara neden olan yağışlarda, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma kadar yağış düşen Borçka ilçesinde debisi yükselen dereler taşkınlara neden oldu. Ulaşımın sağlanamadığı yüksek rakımlı bölgelerde mahsur kalan ve hastalanan vatandaşlar, askeri helikopterlerle tahliye edildi.

DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla selin izleri büyük ölçüde silinirken, kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede, dere yönünün değiştiği Maral köyünde arıcılık yapan Süleyman Şeker'e ait 70 kovandan 8'i telef olurken, 50'si zarar gördü.

'SEL SONRASI DERENİN YÖNÜ DEĞİŞTİ'

28 yıldır arıcılıkla uğraşan Süleyman Şeker 58 kovanın hasar gördüğü belirterek, "Ben 28 yıldır arıcılık yapıyorum. 70 kovanım vardı. Sel sonrası derenin yönü değişti, kovanların bulunduğu alana su ve taş doldu. 8 kovanım tamamen telef oldu, 50'si de zarar gördü. Komşularımla birlikte kovanları kurtarmaya çalıştık. Ancak yol olmadığı için başka yere taşıyamıyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Ziya AKYILDIZ / BORÇKA (Artvin),