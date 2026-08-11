Şavşat'ta Sağanak Yollarda Hasar Oluşturdu

YOLLARDA HASAR OLUŞTU

Artvin'in Şavşat ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanak sırasında sular Cumhuriyet Caddesi'nde parke taşlarının yerinden sökülmesine ve asfaltın zarar görmesine neden oldu. Cadde üzerindeki bozulmalar nedeniyle araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle elektrik hatlarında hasar oluştu.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yağışın ardından yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en şiddetli ve yoğun yağmuru yağdı. Allah'tan herhangi bir can kaybımız yok. Yollarımızda tahribatlar oluştu. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, oluşan sorunları bir an önce çözeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı