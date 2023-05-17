Artvin'de Muhtar Temizlediği Tabancanın Ateş Almasıyla Hayatını Kaybetti

Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar, temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARTVİN'de, temizlediği tabancanın ateş almasıyla göğsünden vurulan Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar (73), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Evde tabancasını temizleyen Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar, iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşar'ın cenazesi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.