Artvin'de Liseli Gençler Bilim Fuarı'nı Açtı

Artvin'de liseli gençler projelerini sergiledi

ARTVİN - Artvin'de Kazım Karabekir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen fuarda, 5 öğretmenin danışmanlığında 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarın koordinatörlüğünü yürüten Yeliz Canbaz Başkaya, bilim fuarlarının gençlerin merak duygusunu geliştirdiğini, gözlem yapmayı öğrettiğini ve araştırmaların somut ürünlere dönüştüğü alanlar olduğunu söyledi. Başkaya, fuarda sergilenen projeler arasında doğadan ilham alan robot tasarımları, ata tohumlarının korunması, biyokaçakçılıkla mücadele, lavantanın faydalarının araştırılması, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile tarihi camiler ve kültürel mirasın belgelenmesi gibi konuların yer aldığını söyledi.

Her bir projenin öğrencilerin araştırma, sorgulama ve çözüm üretme becerilerinin bir yansıması olduğuna dikkat çeken Başkaya, "Bilim sadece laboratuvarda değil; sokakta, tarlada, okul bahçesinde, yaşadığımız her alandadır. Bu projeler, Artvin'in doğasını, tarihini, değerlerini ve sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alma çabasının ürünüdür" dedi.

Kentte yaşanan sorunlardan esinlenerek hazırlanan projeler arasında Ahmet Berkay Bayram ve Yiğit Erim Perçim'in hazırladığı "Engelleri Aşan Robot" ile Zeynep Alkan, Arda Kağan Öztürk ve Ezgi İpek Topbaş'ın hazırladığı "Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı İçin Biyokaçakçılık ve Biyokorsanlıkla Mücadele" projeleri büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden Zeynep Alkan, hazırladıkları projeyle lise öğrencilerini biyokaçakçılık konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Artvin'in biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurgulayan Alkan, biyokaçakçılık ve biyokorsanlık kavramlarını incelediklerini ve genetik kaynakların korunarak sürdürülebilir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti.