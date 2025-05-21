Artvin'de Liseli Gençler Bilim Fuarı'nı Açtı

Artvin'de Liseli Gençler Bilim Fuarı'nı Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı'nda, 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje sergilendi. Fuar, gençlerin bilimsel merakını artırmayı ve çeşitli sosyal sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

Artvin'de liseli gençler projelerini sergiledi

ARTVİN - Artvin'de Kazım Karabekir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen fuarda, 5 öğretmenin danışmanlığında 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarın koordinatörlüğünü yürüten Yeliz Canbaz Başkaya, bilim fuarlarının gençlerin merak duygusunu geliştirdiğini, gözlem yapmayı öğrettiğini ve araştırmaların somut ürünlere dönüştüğü alanlar olduğunu söyledi. Başkaya, fuarda sergilenen projeler arasında doğadan ilham alan robot tasarımları, ata tohumlarının korunması, biyokaçakçılıkla mücadele, lavantanın faydalarının araştırılması, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile tarihi camiler ve kültürel mirasın belgelenmesi gibi konuların yer aldığını söyledi.

Her bir projenin öğrencilerin araştırma, sorgulama ve çözüm üretme becerilerinin bir yansıması olduğuna dikkat çeken Başkaya, "Bilim sadece laboratuvarda değil; sokakta, tarlada, okul bahçesinde, yaşadığımız her alandadır. Bu projeler, Artvin'in doğasını, tarihini, değerlerini ve sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alma çabasının ürünüdür" dedi.

Kentte yaşanan sorunlardan esinlenerek hazırlanan projeler arasında Ahmet Berkay Bayram ve Yiğit Erim Perçim'in hazırladığı "Engelleri Aşan Robot" ile Zeynep Alkan, Arda Kağan Öztürk ve Ezgi İpek Topbaş'ın hazırladığı "Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı İçin Biyokaçakçılık ve Biyokorsanlıkla Mücadele" projeleri büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden Zeynep Alkan, hazırladıkları projeyle lise öğrencilerini biyokaçakçılık konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Artvin'in biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurgulayan Alkan, biyokaçakçılık ve biyokorsanlık kavramlarını incelediklerini ve genetik kaynakların korunarak sürdürülebilir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Altın fiyatları düşerken uzmanlar strateji uyarısında bulunuyor

Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir

Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.