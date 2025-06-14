Artvin'de Karganın Yılana Saldırma Anları Kameralarda

Artvin'de karganın yılana saldırdığı anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, bir karganın suyun içindeki yılana saldırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez ilçede, Çoruh Nehri kıyısında bir vatandaş, suyun içinde kıvrılarak ilerleyen bir yılan fark etti. Kısa süre sonra bir karga, suya yaklaşarak yılana saldırmaya başladı. Karganın gagasıyla yılana defalarca müdahale ettiği, zaman zaman yılana sudan çıkarmaya çalıştığı anlar net şekilde görüntülere yansıdı.

Yılanın saldırıdan kurtulmak için uzaklaşmaya çalışsa da karga buna izin vermedi o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.