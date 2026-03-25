Haberler

Artvin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Turan Ergün başkanlığında toplandı. Toplantıda, hayvanların korunması ile ilgili çalışmalar ve Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Sedat Kara, Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hayvanların korunması, bakımı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, kaymakamlar, belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

