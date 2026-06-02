Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilik Salonunda organize edilen toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, kaymakamlar ile ilgili kurumların amirleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik, okul güvenliği konuları başta olmak üzere güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin hususlar görüşüldü.

Güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayan Vali Ergün, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.