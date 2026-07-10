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Artvin'de haklarında arama kaydı bulunan 73 kişi yakalandı

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Artvin'de emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı. Bunlardan 29'unun kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Artvin'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 73 kişi yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonlar düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 2 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı.

Açıklamada, ayrıca ifadeye yönelik aranan 44 kişinin de yakalanmasıyla toplam 73 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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