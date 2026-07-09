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Artvin'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Artvin'de 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. 4 kişi sahte belge, 1 kişi yaralama suçundan işlem görürken, 3 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Artvin'de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kurumların da işbirliğiyle yabancı uyruklulara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 41 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu kişilerden sahte oturum belgesi kullandığı belirlenen 4'ü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı, birinin ise yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Yabancı uyruklulara barınma imkanı sağlayarak düzensiz göçe aracılık ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Uluslararası Koruma Belgesi bulunan 15 Afgan'ın ise kayıtlı bulundukları illere dönüşleri sağlandı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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