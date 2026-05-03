Artvin'de 31 Aralık'ta Çığ Altında Kalan Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı’nda 31 Aralık 2025’te çığ altında kalan Bülent Gezer’in bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için sürdürülen arama çalışmaları 3 Ocak'ta çığ riski nedeniyle geçici olarak durdurulmuş, riskin azalması üzerine çalışmalara dün tekrar başlanmıştı.

Çalışmaların ikinci gününde de Gezer'e ulaşılamadı. Ancak aynı gün çığ altında kalan 8 koyunun ölüsü kar altından çıkarıldı.

AFAD ve jandarmanın sürdürdüğü ve bazı bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarına akşam saatlerinde yeniden ara verildi.

Çalışmalara hava ve zemin koşullarına bağlı olarak yarın devam edilecek.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla dün arama çalışmaları yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA
