Tokat Artova'da Lastik Tamircisinde Yangın: Hasar Oluştu
Tokat'ın Artova ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir lastik tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.
Tokat'ın Artova ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangında hasar oluştu.
Sanayi sitesinde Hayri Elçarpar'a ait lastik tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Artova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA