Arter'de çevrim içi rehberli sergi turu 5 Ocak 2026'da düzenlenecek

Arter, güncel sergileri odağına alan çevrim içi rehberli turlarını 5 Ocak'ta başlatıyor. Ücretsiz etkinlikte katılımcılar, farklı sanatçıların eserlerini inceleyip yorumlama fırsatı bulacak. Her ay düzenlenecek turlar için kayıt işlemleri online yapılacak.

Arter, güncel sergileri odağına alan çevrim içi rehberli turlarının 2026 yılındaki ilk buluşmasını 5 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Arterden yapılan açıklamaya göre, sergi rehberleri eşliğinde düzenlenecek ücretsiz etkinlikte, farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkileri katılımcıların yorumuna açılacak.

Nilbar Güreş'in erken dönem işlerini yeni eserleriyle bir araya getiren "Kadife Bakış" sergisiyle 15 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği eserlerin yer aldığı "Basınç Altında Suyun Üstünde" başlıklı grup sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğraf eksenli üretimlerden oluşan grup sergisi "Biraz Daha Zamana İhtiyacım Var", Hera Büyüktaşcıyan'ın sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunan yeni kişisel sergisi "Hayalet Kuartet" ve video odaklı grup sergisi "Hah!" izleyiciyle buluşuyor.

Arter Öğrenme Programı kapsamında her ay düzenlenen ve ekranlar aracılığıyla buluşulan çevrim içi rehberli turlar, Arter'de devam eden güncel sergiler etrafında şekilleniyor.

Çevrim içi tura katılmak için etkinlik tarihinden önce "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arterin fiziksel ortamda düzenlenen turları ise pazartesi hariç hafta içi her gün 13.00 ve 15.00, hafta sonu 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde düzenleniyor.

Cumartesi günleri ise saat 12.00'de İngilizce rehberli turlar gerçekleştiriliyor.

