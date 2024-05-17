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Arsuz'da öğrencilere siber güvenlik semineri düzenlendi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gözcüler İlkokulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, siber farkındalık ve güvenli internet konuları ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber suçlar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, seminerde öğrencilere broşürler de dağıtıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gözcüler İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte öğrencilere broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Gözcüler Hatay Arsuz Güvenlik Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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