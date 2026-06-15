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Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Kedi, hayvansever bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde bir aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçenin Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bir aracın motor bölümünden kedi sesi duyanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kediyi zarar görmeden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yavru kedi sağ olarak mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

Yavru kedi olay yerinde bulunan hayvansever bir vatandaş tarafından koruma altına alınırken, çevrede toplanan itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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