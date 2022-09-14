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Arnavutluk'ta yolsuzluk olaylarına karşı protesto

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yolsuzluk olayları ile ilgili hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yolsuzluk olayları ile ilgili hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın başında bulunduğu Özgürlük Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen protestoya aralarında ülkedeki muhalefet partileri ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu onlarca kişi katıldı. Muhalefet partileri, Tiran'da çöp yakma tesisi inşası sırasında yolsuzluk olayları yaşandığını öne sürüyor.

Kaynak: AA / Olsi Shehu - Güncel

Hükümet Tiran Güncel Haberler

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