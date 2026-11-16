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Arnavutköy'de servis aracının altında kalan kişi öldü, sürücüler gözaltına alındı

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Arnavutköy'de servis aracının altında kalan kişi öldü, sürücüler gözaltına alındı
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpmasıyla savrulup servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Polis sürücüleri gözaltına aldı; kaza nedeniyle aksayan trafik cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu savrulup servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkisinde Mehmet Önalan (61) yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu Önalan yola savruldu. Ardından N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı Önalan'ın üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan Önalan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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