Arnavutköy'de inşaattaki kule vincin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde kule vincin devrilmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Sazlıbosna Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesindeki kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada, vinç operatörü Ş.A. ile işçi A.A. sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
