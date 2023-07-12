Feci kaza kamerada! Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.