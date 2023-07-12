Feci kaza kamerada! Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti
Güncel Haberler
Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.
Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İbrahim Dağ'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kaza sonrasında ağır yaralanan İbrahim Dağ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FECİ OLAY KAMERADA
5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sokağa dönen aracın yol ortasındaki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği görüldü.