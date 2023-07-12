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Feci kaza kamerada! Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti

Güncel Haberler

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İbrahim Dağ'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kaza sonrasında ağır yaralanan İbrahim Dağ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FECİ OLAY KAMERADA

5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sokağa dönen aracın yol ortasındaki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ali Çelik:

Rabbim acil şifalar versin inşallah kıyamam kuzum benim

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Hilal Şahbaz:

NE DEMEK GÖRMEDİ YA BÖYLE SAÇMALIK OLABİLİR Mİ? DÜMDÜZ YOL HADİ ONU DA FARKETMEDİN ARABANIN BİR TARAFI YÜKSELİYOR İNSAN O NEDİR DİYE BİLE ÇIKIP BAKAR!

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