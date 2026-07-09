Arnavutköy'de Şehit Polis Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yapımı tamamlanan Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Arnavutköy'deki merkezin bahçesinde yapılan törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un sağlık alanında A'dan Z'ye bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin önemine değinen Gül, buralardaki aile hekiminin hastayı, mahalleliyi tanıdığını, hastalık gelmeden önce önleyici tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Gül, aile hekimi başına düşen kişi sayısını azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Hedefimiz 2 bin 500'lere kadar düşmesi. Bunun için de 1119 olan aile sağlığı merkezini yılın sonuna kadar 1250'lere kadar çıkartmak istiyoruz." dedi.

Merkezin yapılması için destek verenler ile arsa üretilmesi noktasında aracılık eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na da teşekkür eden Gül, "Belediyemizin bize sağladığı bu imkanlarla sağlık hizmeti başta olmak üzere eğitim, güvenlik ve buna benzer yapmamız gereken, bakanlıklarımızın yapması gereken her yatırıma, inşallah çok geciktirmeden önemli bir kısmına bu sene, kalanlara da gelecek sene başlamış olacağız." diye konuştu.

Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile merkezde görev yapacak hekimler ile emeği geçenlere de teşekkür etti.

Arnavutköy'deki sağlık yatırımları

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise İstanbul Valiliği, belediyeler ve hayırseverler aracılığıyla el ele vererek kentin dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Aile hekimliğinin işleyişini anlatan Güner, "Tedavi hizmetlerinde de birçok sistemi ortalama 7 dakika yürüme mesafesiyle ayağınıza getiren bir tesisten bahsediyoruz. 54 parametrede kan tahlili yapıyoruz. Çam Sakura'da, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde yapılan kan tahlili gibi, oralara gitmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Güner, Arnavutköy'ün dört bir yanını sağlık tesisiyle donatmaya devam ettiklerini belirterek, ilçeye 5 bin metrekarelik bir sağlık kompleksinin kazandırılacağını anlattı.

Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin de en kısa zamanda ihalesinin yapılacağına dikkati çeken Güner, "Bununla beraber Arnavutköy'ümüzün ihtiyacı, yatırım programına şu anda aldığımız 500 yataklı hastanenin yanına mevcut Arnavutköy Devlet Hastanesinin otopark alanına da ek bir bina yaparak inşallah uzun seneler Arnavutköy'ün herhangi bir sağlık yatırımına ihtiyacı olmayacağı bir tesisleşmeyi sağlayacağız." diye konuştu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da açılışı gerçekleştirilen ve şehit Ayhan Ölçer'in adını taşıyan aile sağlığı merkezinin vefanın, minnet duygusunun en güzel nişanelerinden biri olduğunu söyledi.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla vatandaşların bu merkezde modern, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacaklarını kaydeden Candaroğlu, "Hemşehrilerimiz daha konforlu ve nitelikli bir ortam içerisinde sağlık hizmeti alırken fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız da daha uygun fiziki şartlarda görevlerini, hizmetlerini sunmaya devam edecekler." dedi.

Candaroğlu, merkezin hayata geçirilmesinde devletin gücü ve desteğinin yanı sıra hayırseverlerin de katkıları olduğunu belirterek, hayırsever Seyfettin Selim'e teşekkür etti.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile muhtarlar, şehit Ayhan Ölçer'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.