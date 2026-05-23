Arnavutköy'de camilerde bayram temizliği
Arnavutköy Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi.
Arnavutköy'de camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki camilerde bayram öncesi temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Belediye bünyesinde oluşturulan cami temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik yapıldı.
Çalışmalarda cami içleri yıkandı, halılar süpürülüp dezenfekte edildi, ayakkabılıklar, camlar, mihrap, minber ve şadırvan alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Temizlik çalışmalarının ardından camilerde misk, amber ve gül suyu kokuları kullanılarak ibadethaneler bayramın manevi atmosferine uygun hale getirildi.