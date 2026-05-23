Haberler

Arnavutköy'de camilerde bayram temizliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi.

Arnavutköy'de camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki camilerde bayram öncesi temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye bünyesinde oluşturulan cami temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik yapıldı.

Çalışmalarda cami içleri yıkandı, halılar süpürülüp dezenfekte edildi, ayakkabılıklar, camlar, mihrap, minber ve şadırvan alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmalarının ardından camilerde misk, amber ve gül suyu kokuları kullanılarak ibadethaneler bayramın manevi atmosferine uygun hale getirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! İşte ilk sözleri

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama