Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki çatıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki çatıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'taki üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki binanın çatısına da sirayet etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Her iki binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

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