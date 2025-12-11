Haberler

Arnavutköy'de temizlerken beton mikserine düşen şoför öldü; yakınları firma yetkilisi diye başkasına saldırdı

Ahmet Çakır, çalışır vaziyetteki beton mikserini temizlerken kaza sonucu hayatını kaybetti. Yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkilisi sandıkları kişiye saldırdı.

Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşen Ahmet Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemi tamamlanan Çakır'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkisi sandıkları kişiye saldırdı.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserinin içerisine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceme sürüyor.

FİRMA YETKİLİSİ SANDIKLARI KİŞİYE SALDIRDILAR

Otopsi işlemi tamamlanan Ahmet Çakır'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları beton firması yetkili sandıkları kişiye saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grubun firma yetkilisi sandığı kişiyi kovalayıp, darbettiği görülürken daha sonra bir kadının 'O değil' dediği duyuluyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
