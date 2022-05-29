Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu - Haberler

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Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Arnavutköy'de, arkadaşlarıyla göle giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

İstanbul Arnavutköy'de, arkadaşlarıyla göle giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

Arnavutköy Bolluca'da arkadaşlarıyla yüzmek için Cennet Gölü'ne giren Suriye uyruklu Ali Lavan (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis dalgıçlar gölde arama çalışması başlattı.

Göldeki çalışmalar sonucunda bulunarak sudan çıkarılan Lavan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

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