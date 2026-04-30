Kayseri'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli: 'Şuurumu Kaybettim'

KAYSERİ'de tartıştığı arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı (53), bıçaklayarak öldüren Şaban Taşkın (52), tutuklu yargılandığı davada, "Şuurumu kaybettim. Ayağımın altında aşırı kan biriktiğini gördüm. 'Ne olur bu kabus olsun' diyerek yalvardım. Ellerim ve bacaklarım titredi" dedi.

Olay, 3 Ocak'ta Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barışmanço Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Taşkın ile Ali Kemal Kalkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Taşkın, Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Ali Kemal Kalkan, toprağa verilirken, gözaltına alınan Şaban Taşkın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Şaban Taşkın hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Şaban Taşkın ile ölen Kalkan'ın şikayetçi eşi ve kızı hazır bulundu. Ali Kemal Kalkan ile olay tarihinde uyuşturucu kullandıklarını anlatan sanık Taşkın, "Birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. İçine bir şey attı. 'Bu yaptığın kaç oldu. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun' dedim. O da 'İç lan' diyerek küfretti. Kavga ettik. Bıçağını fark ettim. Kolundan tuttum. 'Delirdin mi? Bırak şu bıçağı' dedim. Sonra daha ağır küfürler etti. Canavarlaşmış gibi ağzından köpükler çıkıyordu. Onu zapt edemiyordum. Yüzüme tükürdü. Yatağın altındaki bıçağım aklıma geldi. Tekme attım. Nefesi kesildi. O da bana tekme attı. 'Bıçağı bırak' diyerek ayağına doğru salladım. Değdi mi bilmiyorum. Tekrar bıçağı salladım bu kez bacağına girdiğini gördüm. Can havliyle koluma yapıştı. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı kasığına doğru ittim" diye konuştu.

18 BIÇAK DARBESİ

Mahkeme başkanının, maktulde 18 bıçak darbesinin olduğunu sorması üzerine ise Şaban Taşkın, "İnanın bu 3 bıçak darbesini hatırlıyorum. Diğerlerini hatırlamıyorum" cevabını verdi.

'KABUS OLSUN DİYE YALVARDIM'

Olay sonrası şuurunu kaybettiğini de öne süren sanık Taşkın, "Sesi kesildi. Kollarını yana bıraktı. Şuurumu kaybettim. Ayağımın altında aşırı kan biriktiğini gördüm. 'Ne olur bu kabus olsun' diyerek yalvardım. Ellerim ve bacaklarım titredi. Bu şekilde bir felaket yaşandığı için çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Ölen Kalkan'ın eşi ve kızları da sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Şaban Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrının çözümünün istenmesine ve HTS kayıtlarının talep edilmesini kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı