Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, mazbatasını alarak göreve başlayan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur'un da katıldığı ziyarette, Arhavi'nin idari ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Çimşir, belediye başkanıyla işbirliği içinde çalışarak ilçenin gelişimine katkı sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Ataselim ise ilçenin sorunlarını çözmek ve halkın refahını artırmak için Kaymakam Çimşir'in desteğine güvendiğini ifade etti.