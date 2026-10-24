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Ardahan ve Artvin STK'ları, 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'ne tünel istedi

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Ardahan ve Artvin'den STK'lar ile siyasi parti temsilcileri, 2 bin 470 metre rakımlı Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılmasını istedi. Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, projenin etüt, ihale ve yapım süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.

Ardahan ve Artvin'den sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi parti temsilcileri, kış aylarında ulaşımda aksamalara neden olan 2 bin 470 metre rakımlı Sahara Geçidi'nin (Çam Geçidi) altına tünel yapılmasını istedi.

Ardahan ile Artvin sınırındaki Sahara mevkisinde bir araya gelen temsilciler, Ardahan'ı Karadeniz'e, Artvin'i ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta kış şartları nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarına dikkati çekti.

Ardahan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen buluşmada konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, ???????Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Tünelin, Ardahan ve Artvin'in ortak talebi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Esnafın, tüccarın, şoförün, üreticinin, çiftçinin, gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın talebidir." dedi.

Artvin ve Ardahan'daki vatandaşlara da seslenen Yılmaz, "Buradan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize ve karar vericilere açık çağrıda bulunuyoruz. Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli'nin gerekli etüt, proje, yatırım programı, ihale ve yapım süreçleri hızlandırılmalıdır.

Bu önemli yatırımın artık somut bir takvime bağlanmasını ve bölge halkının yıllardır devam eden beklentisinin karşılanmasını istiyoruz. Bu proje iki şehri ayıran dağları aşacak, iki bölgenin ekonomik ve sosyal bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu nedenle Ardahan ve Artvin'in iradesinin, sesinin ve ortak mücadelesinin bu projenin hayata geçirilmesinde önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Artvin'den gelen temsilcilerin de konuşmalarının??????? ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA
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