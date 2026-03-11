Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan-Şavşat kara yolunda Sahara mevkiine düşen çığ nedeniyle ulaşıma izin verilmiyor. Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışmalarına başladı.

Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.

Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
