Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda Sahara mevkiine düşen çığ nedeniyle ulaşıma izin verilmiyor. Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışmalarına başladı.
Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.
Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Günay Nuh