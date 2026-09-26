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Ardahan Göle'de düğün konvoyunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

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Ardahan Göle'de düğün konvoyunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde meydana geldi. Düğün konvoyunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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