Ardahan Göle'de düğün konvoyunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Ardahan Göle'de düğün konvoyunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde meydana geldi. Düğün konvoyunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı