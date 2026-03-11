Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi
Ardahan'da karla kaplı arazide yiyecek arayan bir tilkinin görüntüleri kaydedildi. Soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da bir tilki karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.
Kentte soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Merkeze bağlı Tepeler köyü bölgesine gelen tilki, burada yiyecek arayışına başladı.
Karlı arazide bir süre dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Günay Nuh