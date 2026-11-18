Ardahan'da yılbaşından bu yana orman suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ihlallerle ilgili 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sarıçam ormanlarının bulunduğu kentte, bu yıl??????? Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında orman suçlarına yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, izinsiz ağaç kesimiyle ilgili 24, orman emvali nakliyle ilgili 3, kaçak orman emvali bulundurmayla ilgili 6, orman alanının işgali ve sarf (orman emvalinin kullanılması) suçlarına ilişkin birer olmak üzere toplam 35 suç tutanağı düzenlendi.

Tutanaklar adli makamlara gönderilirken, aynı dönemde 38 kişiye ihlallerle ilgili idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA