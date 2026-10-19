Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'da uçak kuyruk izi, gün batımında ay ile birlikte görsel şölen oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde gün batımı sırasında görülen uçak kuyruk izi, güneşin batışıyla gökyüzünde belirginleşti. Ay'ın da görüldüğü anlarda uçak izleri ile ay birlikte daha etkileyici bir manzara oluşturdu.

Ardahan'da gün batımı sırasında uçak izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde görülen uçak kuyruk izi), güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde belirginleşti.

Ay'ın da görüldüğü anlarda manzara daha etkileyici hale geldi.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin şirketine kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Oscar'a aday gösterilen oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada