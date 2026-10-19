Ardahan'da uçak kuyruk izi, gün batımında ay ile birlikte görsel şölen oluşturdu

Ardahan'da uçak kuyruk izi, gün batımında ay ile birlikte görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde gün batımı sırasında görülen uçak kuyruk izi, güneşin batışıyla gökyüzünde belirginleşti. Ay'ın da görüldüğü anlarda uçak izleri ile ay birlikte daha etkileyici bir manzara oluşturdu.
Ardahan'da gün batımı sırasında uçak izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde görülen uçak kuyruk izi), güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde belirginleşti.
Ay'ın da görüldüğü anlarda manzara daha etkileyici hale geldi.
Kaynak: AA