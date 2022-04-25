Ardahan'da tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'da bir grup Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı, aşılama çalışması yapan veterinerlerin Göle ilçesinde sözlü ve fiziksel saldırıya uğramasını kınadı.

Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan grup adına konuşan Tarım Orman Çalışanları Birliği (TOÇ BİR-SEN) Ardahan İl Temsilcisi Cihan Karademir, bazı veteriner arkadaşlarının bir süre önce Göle'nin Senemoğlu köyünde aşılama çalışması yaparken vatandaşların sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığını ifade etti.

Bu duruma tepki göstererek artık şiddet ortamında çalışmak istemediklerini aktaran Karademir, saldırıya uğrayan arkadaşları için hukuk mücadelesi vereceklerini dile getirdi.

Karademir, "Veteriner hekimlerimiz sahada hayvan hastalıkları, aşı, küpeleme, kuduz ve veba gibi hastalıklarla karşı mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Büyük fedakarlıklarla görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, çalışmalarını ülke olarak Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde bile aksatmadan, ülke ve millet sevdasıyla yürütmeye devam etmektedir." dedi.

Karademir, veterinerlere yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Veteriner hekimlerimize yapılan korkakça saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların gerekli cezaya çarptırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.