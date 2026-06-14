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Ardahan'da şiddetli sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

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Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, özellikle Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini azalttı ve su birikintilerine yol açtı. Sürücüler kontrollü ilerlerken yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yolda yer yer su birikintileri oluştu. Sürücüler güzergahta kontrollü ilerledi.

Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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