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Ardahan'da okul güvenliği toplantısında 7 bakanlık imzalı protokol ele alındı

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Ardahan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda 7 bakanlığın ortak imzasıyla güncellenen Okul Güvenliği Protokolü kapsamındaki tedbirler ele alındı. Vali Ömer Hilmi Yamlı, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Ardahan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, 7 bakanlığın ortak imzasıyla güncellenen Okul Güvenliği Protokolü kapsamında alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda okul ve çevre güvenliği, trafik ve servis güvenliği, güvenlik kameraları, okul giriş ve çıkışlarının kontrolü, okul çevresindeki risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar ile Erken Uyarı ve Yönlendirme Sistemi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için okullarda ve çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sunumlarla tamamlanan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, kurum müdürleri ile rehber öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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