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Ardahan'da trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan Ardahan Üniversitesi öğrencisi Reyhan Yıldız, 117 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ardahan Üniversitesi öğrencisi Reyhan Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 117 gün sonra hayatını kaybetti.

Ardahan Üniversitesi, sosyal medya hesaplarında yaptığı "acı kaybımız" başlıklı paylaşımda, öğrencisi Reyhan Yıldız'ın vefatını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Çıldır Meslek Yüksekokulu Mahkeme Büro Hizmetleri Programı öğrencisi Reyhan Yıldız'ın, 22 Mart 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Van Devlet Hastanesi'nde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA / Günay Nuh
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