Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde bazı yüksek noktalarda kar kalınlığı yer yer bir metrenin üzerine çıktı.

Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı Hanak ilçesine bağlı Çat ve Karakale köylerinde karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açık kalması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ekipler hem kapanan yolları açtı hem de yol genişletme çalışması yürüttü.

Yetkililer, kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.