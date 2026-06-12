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Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Ardahan-Kars kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.Y. idaresindeki 36 SE 387 plakalı otomobil ile S.G. yönetimindeki 75 AAR 800 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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