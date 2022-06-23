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'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu

Demirören Haber Ajansı - Hüseyin Doğan - Güncel
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'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Yaşar A. (50), arazi satışı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Şakir K. (65) ve kayınbiraderi Muharrem K.'yı (33) tabancayla vurarak yaraladı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Yaşar A. (50), arazi satışı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Şakir K. (65) ve kayınbiraderi Muharrem K.'yı (33) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Karasait Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar A., iddiaya göre, kayınpederi Şakir K.'nın Afşar köyündeki arazisini satın almak istedi. Kayınpederi Şakir K.'nın tarlayı başkasına sattığını öğrenen Yaşar A., cadde üzerinde karşılaştığı kayınpederi ve kayınbiraderi Muharrem K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar A., üzerinde bulunan tabancayla Şakir K. ve Muharrem K.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşar A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Güncel

Atatürk Caddesi Güncel Haberler

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