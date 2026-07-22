Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle vurdu
Düzce'nin Yığılca ilçesinde akraba iki kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Naim K., pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli Ercan K. kaçarken, jandarma tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında, Naim K., pompalı tüfekle vurulup ağır yaralandı. Şüpheli Ercan K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; akraba olan Ercan K. ve Naim K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ercan K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Naim K.'yi başından vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Naim K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ercan K.'nin yakalanması için çalışma yapılıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.