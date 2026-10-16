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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'da 3 füze ile 3 İHA'nın imha edildiğini duyurdu

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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Riyad, Yenbu ve güney bölgelerinde 3 füze ile 3 İHA'nın önlenerek imha edildiğini duyurdu. Sözcü Turki el-Maliki, Yenbu'da balistik füzenin engellendiğini, Kızıldeniz'de 2 seyir füzesinin imha edildiğini ve 3 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkenin başkenti Riyad'ın yanı sıra batıdaki Yenbu ve güney bölgelerinde tespit edilen 3 füze ile 3 insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yayımladığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kenti semalarında tespit edilen bir balistik füzenin engellendiğini belirtti.

Kızıldeniz üzerinde de tespit edilen 2 seyir füzesinin imha edildiğini aktaran Maliki, başkent Riyad ve güney bölgesinde ise 3 İHA'nın tespit edilerek düşürüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, birkaç saat önce ülkenin batısındaki Yenbu kentinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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